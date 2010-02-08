به گزارش خبرنگار مهر، سید نورالدین شهنازی‌زاده امروز در جمع خبرنگاران درباره‌ قیمت حاملهای انرژی با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، گفت: تاکنون گزینه‌های مختلفی پیشنهاد شده است اما تاکید می‌کنیم بهای حاملهای انرژی باید متناسب با قیمت بنزین تعیین شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه هر مبنای قیمتی که برای بنزین گذاشته می‌شود همزمان برای سایر حامل‌های انرژی به صورت یکنواخت اعمال شود، بیان کرد: سایر حامل‌های شامل گازوئیل، ال‌پی جی( گاز مایع) و CNG است.

این مقام مسئول درباره سرنوشت سهمیه باقی مانده در کارتهای هوشمند سوخت پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، اظهار کرد: قطعا هر تصمیمی گرفته شود اما سهمیه های بنزین موجود در کارتهای هوشمند محفوظ می ماند.

اجرای طرح درجه بندی در جایگاههای CNG

وی در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون طرح درجه‌بندی جایگاه‌های CNG با هدف ارتقای کیفیت و خدمات‌دهی به مردم در حال بررسی برای اجرا است، تبیین کرد: با افزایش درجه جایگاهها منجر به دریافت کارمزد بیشتر به جایگاه‌داران خواهد شد.

شهنازی زاده با تاکید بر اینکه طرح درجه‌بندی جایگاه‌های CNG در راستای اجرای طرح کارمزد وحق العمل‌کاری انجام می شود، بیان کرد: از این رو جایگاه‌هایی که خدمات بهتری ارائه دهنده کارمزد بیشتری دریافت خواهند کرد.

معاون وزیر نفت در خصوص پایین بودن نرخ کارمزد جایگاه داران CNG، توضیح داد: به نظرمی‌رسد با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت گاز نیز تغییر کند که در این صورت کارمزد یا حق‌العمل‌کاری جایگاه‌های CNG ترمیم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش خصوصی تامین اراضی و زمین برای ساخت جایگاه سی‌ان‌جی را برعهده دارد، یادآور شد: به این ترتیب شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ملزم است تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز را به صورت رایگان برای آنها نصب کند و پس از بهره‌برداری جایگاه را به صاحب زمین واگذار کند.

شهنازی زاده تاکید کرد: به منظور توسعه‌ی جایگاه‌های CNG در کلانشهرها از ارتش و سازمان‌های دولتی درخواست کرده‌ایم تا زمین در اختیار ما قرار دهند.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در حال حاضر به ازای هر جایگاه یکهزار و 500 مترمکعبی حدود 500 میلیون تومان هزینه تجهیزات واگذار می شود.