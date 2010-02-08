نام محصص در فهرست آسیایی آبی پوشان/ چهار بازیکن از فهرست خارج شدند

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام باشگاه استقلال نام مرتضی محصص طی نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان مربی معرفی شد. به این ترتیب مشاور فنی استقلال در لیگ قهرمانان آسیا همان نقشی را بر عهده دارد که اریش‌روته‌مولر در نیم‌فصل نخست لیگ برتر بر عهده گرفته بود.

محصص در سفر به عربستان استقلال را همراهی نمی‌کند اما پس از دیدار با الاهلی به کادرفنی آسیایی آبی‌پوشان اضافه خواهد شد. وی هم‌اکنون به عنوان عضو کمیته فنی و مشاورفنی در کنار مربیان تیم بزرگسالان استقلال است.

چهار غایب در دیدار با پارس آباد

با نظر کادر فنی خسروحیدری و امیرحسین‌صادقی در دیدار امروز(دوشنبه) استقلال مقابل ذرت‌کاران در فهرست 18 نفره آبی‌پوشان قرار ندارد که از این بین خسروحیدری به دلیل احساس درد در ناحیه زانو و امیرحسین صادقی نیز به جهت غیبت در دو جلسه از تمرینات این هفته توسط کادرفنی در فهرست 18 نفره قرار نگرفتند.

همچنین کادر پزشکی استقلال به هاشم‌بیک‌زاده و بیژن‌کوشکی که در تمرینات حاضر هستند اجازه حضور در اردو نداد تا این دو بازیکن هم در دیدار مقابل ذرت‌کاران غایب باشند.