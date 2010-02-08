انتقال دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی به نسل جوان امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر دوشنبه در همایش استانی انقلاب اسلامی، بصریت دینی و تمدن اسلامی در سنندج اظهار داشت: باید زمینه های لازم برای انتقال دستاوردهای عظیم نظام اسلامی به قشر جوان جامعه به ویژه دانش آموزان را فراهم کرد.

وی ادامه داد: پیروزی انقلاب اسلامی تاثیر بسیار شگرفی در جهان اسلام به دنبال داشت و باید این تحول که بعد از شکل گیری انقلاب اسلامی در دنیا روی داد به نحو شایسته برای نسل جوان تبیین شود چرا که یکی از برنامه های اصلی دشمن ایجاد یاس و نا امیدی در میان جوانان است و با این کار می توان تمامی دسیسه های آنان را نقش بر آب کرد.

حجت الاسلام صفی یاری افزود: در این برهه زمانی که نسل سومی‌ها و چهارمی‌های انقلاب میراث‌دار خون شهیدان و آرمان‌های والای امام راحل (ره) شده‌اند باید با تأسی از منویات مقام معظم رهبری با سختی‌ها و توطئه‌های دشمنان مقابله کنند و در این مسیر با بصیرت و اخلاص در دین و اعتقادات دینی خویش راه هرگونه نفوذ را بر دشمنان ببندند .

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان تصریح کرد: در مبارزات انقلابی پیش از پیروزی و حین پیروزی انقلاب و در دوران هشت سال دفاع مقدس همواره جوانان رکن اصلی نهضت امام خمینی (ره) بودند و هم‌اکنون نیز به عنوان تکیه گاه اصلی ولایت فقیه در صحنه‌های مختلف انقلاب حضور دارند.

الاسلام صفی یاری خاطرنشان کرد: دین‌گرایی و ایجاد بصیرت دینی یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی برای جوانان بود و از همین حوزه جوانانی مخلص و متدین برای آبادانی و پیشرفت کشور تربیت شدند که موفقیتهای گوناگون کنونی در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ثمره همین موهبت الهی است .

وی افزود: امام خمینی (ره) نفس مطمئنه انقلاب اسلامی بودند و با رهبری مدبرانه خویش به جوانان ایرانی هویت و شخصیت انقلابی و اسلامی را اهدا کردند و این هدیه معنوی هم‌اکنون در لایه‌های مختلف جامعه ایران از جایگاه مستحکمی برخوردار است .

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان اظهار داشت: امروز نظام اسلامی و ولایت فقیه نیازمند جوانانی با بصیرت بالای دینی و آگاه در مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی است .

حجت‌الاسلام صفی‌یاری رسالت دانش‌آموزان عضو انجمنهای اسلامی را در مقایسه با دیگر دانش‌آموزان و جوانان و نوجوانان کشور بسیار با اهمیت‌تر عنوان کرد و افزود: اعضای انجمنهای اسلامی دانش‌آموزی باید بدانند که حوزه‌ای که در آن مشغول به فعالیت هستند می‌تواند با الهام از آموزه‌ های دین مبین اسلام و تأسی از سیره بزرگان دینی در لوای رهبری مقام معظم رهبری از تاثیرگذارترین نهادهای جامعه باشد .