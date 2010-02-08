به گزارش خبرنگار مهر، "الکساندر تولومانف" مربی پیشین تیم ملی پیست دوچرخه سواری ایران اوایل سال 86 ودر زمان آشتیانی پای به تهران گذاشت اما تلاش وی برای دستیابی رکابزنان ایرانی به سهمیه المپیک 2008 پکن در بخش پیست بی نتیجه ماند تا در نهایت به دلیل بیماری ایران را برای همیشه ترک کند.

فدراسیون دوچرخه سواری ایران با این وجود از عملکرد این مربی اروپایی رضایت داشت به طوریکه در زمان انصاری و بعد از پاسخ منفی مربیان اروپایی و "بوهیگاس" فرانسوی ، "تولومانف" بهترین گزینه برای هدایت ملی پوشان معرفی شد اما وی به دلیل مشکلات بیماری باز هم حضور خود را در ایران منتفی اعلام کرد.

بعد از اینکه زنگی آبادی در راس فدراسیون دوچرخه سواری ایران حاضر شد "بوهیگاس" ایران را ترک کرد تا رکابزنان پیست در آستانه حضور در مسابقات قهرمانی پیست آسیا در امارات(فروردین ماه سال 89) بدون مربی و اردوی خارجی در تهران تمرین کنند.

فدراسیون دوچرخه سواری دو ماهی است تمام تلاش خود را برای بازگرداندن این مربی به ایران انجام داده اما وی روز گذشته در نامه الکترونیکی خبر از بیماری قلبی اش داده است!

زنگی آبادی در گفتگو با مهر با تائید این مطلب گفت: " ما تمام کارهای حضور این مربی را به ایران انجام داده ایم و روادید وی نیز چهارشنبه هفته گذشته دریافت شد تا تنها تهیه بلیط برعهده "تولومانف" بماند. متاسفانه روز گذشته این مربی در نامه ای الکترونیکی از بیماری خود و تاخیر در سفرش به ما خبر داد."

"الکساندر تولومانف" لهستانی درحالی از بیماری قلبی خود و بستری در بیمارستان به فدراسیون دوچرخه سواری ایران خبر داده که یک سال پیش وقتی برای مرخصی تهران را ترک کرد به دلیل بیماری چشمی هرگز به ایران بازنگشت.