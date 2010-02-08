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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۲۶

در دهه فجر/

هشت پروژه صنایع کشاورزی در خوزستان به بهره برداری رسید

هشت پروژه صنایع کشاورزی در خوزستان به بهره برداری رسید

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی هشت پروژه صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون در سطح استان خوزستان افتتاح و به بهره برداری رسید.

محمود حقیقت خواه در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این پروژه ها شامل چهار مورد کارگاه خوراک دام، یک مورد کارگاه فرآوری خرما، یک مورد کارگاه تولید آبلیمو و شربت، یک مورد کارگاه ذرت خشک کنی و یک مورد کارگاه شالیکوبی برنج است.

حقیقت خواه اعتبار هزینه شده برای اجرای پروژه های مذکور را 50 میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: از این مبلغ 21 میلیارد و 500 میلیون ریال آن از محل سرمایه گذاری خصوصی و 29 میلیارد ریال آن از محل سرمایه گذاری دولتی تامین و هزینه شده است.

وی افزود: با راه اندازی این پروژه ها 263 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار شدند.

کد مطلب 1032264

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