گرد و غبار برای شهروندان هرمزگانی مشکل آفرین شد

مرضیه سی‌سی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: شرایط نا مساعد جوی و دریایی ناشی از گذر امواج نا پایدار از روی استان است که سبب وزش باد نسبتا شدید در اکثر شهر‌های هرمزگان شده‌است.

وی ادامه داد: از امروز با تاثیر هر چه بیشتر زبانه‌ها سیستم پر فشار شاهد افت دما بین یک تا پنج درجه و کاهش میزان رطوبت نسبی در استان بوده‌ایم.

کارشناس هواشناسی اداره هواشناسی هرمزگان افزود: وزش باد نسبتا شدید و کاهش محسوس رطوبت نسبی سبب کاهش دید افقی در بندرعباس، میناب، رودان و قشم شده است.

سی‌سی‌پور اظهار کرد: میزان کاهش دید افقی در رودان تا 200 متر نیز رسیده است که باعث کند شدن عبور و مرور و ارائه خدمات در این شهرستان شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی این شرایط نا مساعد با شدت کمتر تا روز سه شنبه در استان پیش‌بینی می‌شود به این دلیل توصیه می‌شود شهروندان هرمزگانی از تردد بر روی دریا با شناور‌های سبک و نیمه سبک خوداری شود.