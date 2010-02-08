ارتش از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است: 22 بهمن ماه یادآور دلاورمردی ها و سلحشوری های ملتی اسلامی است که با ندای به حق خود طنین "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" را به گوش جهانیان رساند.

22 بهمن، روز تجدید میثاق با آرمانهای خمینی کبیر و ندای ظلم ستیزی و مبارزه با استعمار و استثمار ملتی آزاده و سرافراز است که در مقابله با توطئه ‌های دشمنان قسم خورده، چون دژی مستحکم و تسلیم ‌ناپذیر ایستاده است.

ایران اسلامی درحالی سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را گرامی می دارد که ملت ما بیش از هر زمان، شاهد دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در حوزه های مختلف به ویژه هسته ‌ای، پزشکی، فضائی، نظامی و بروز خلاقیت های کم نظیر دانشمندان جوان و غیرتمند خود می ‌باشد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامی داشت سی‌امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و با تاکید بر هوشیاری و انسجام ملی، پیروی همیشگی از آرمانهای امام راحل را لازمه وفاق و همدلی و زمینه ساز پیشرفت وتوسعه همه جانبه کشور می داند.

کارکنان ولایت مدار ارتش، دوشادوش آحاد مردم مسلمان و انقلابی در راهپیمایی شکوهمند یوم الله 22 بهمن حضوری آگاهانه خواهند یافت و صلابت و اقتدار روز افزون این ملت و ولایت مداری و بصیرت انقلابی خویش را به رخ جهانیان خواهند کشید.

روز22 بهمن ، دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران همپای دریای خروشان ملت نستوه ایران،ضمن تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، تبعیت محض خودرا از رهبرفرزانه انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا تا دست یابی به قله های رفیع عزت و بالندگی را اعلام می دارد.