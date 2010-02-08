اعتبار برای تکمیل مجتمعهای آبرسانی روستاهای گیلان ابلاغ شد

سیف الله آقابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: با ابلاغ اعتبارات ردیف ملی و با عنایت دولت، پیگیری های مدیران ارشد استان و شرکت آبفار گیلان، مبلغ 55 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل مجتمع های آب رسانی روستاهای استان گیلان و در چهارچوب تکمیل تعهدات سفر ریاست جمهوری به استان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: این اعتبار برای تکمیل هشت مجتمع آبرسانی در قالب 89 روستا و جمعیتی افزون بر 62 هزار نفر است.

مدیرعامل آب و فاضلاب گیلان در ادامه از نصب و راه اندازی کنتورهای حجمی اولتراسونیک در مجتمعهای بزرگ آبرسانی طرح هزار روستای استان خبر داد.

وی افزود: به منظور اعمال سیاستهای مدیریت مصرف در سطح پروژه های تحت پوشش با هدف تحقق شعار اصلاح الگوی مصرف آب، پس از انجام مطالعات اولیه و با برنامه ریزی صورت گرفته، شرکت آبفار گیلان با هزینه ای بیش از 160 میلیون ریال اقدام به خرید و نصب چهار دستگاه کنتور حجمی اولتراسونیک در دو مجتمع بزرگ آب رسانی یعنی سایت کیسم آستانه و سایت باغبانان فومن از طرح آبرسانی به هزار روستای گیلان، کرده است.

آقا بیگی ادامه داد: با بهره برداری از این کنتورها، شرکت آبفار گیلان قادر خواهد بود میزان تولید و مصرف آب استحصالی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.

وی همچنین از انعقاد چهارپروژه تحقیقاتی از سوی این شرکت با اعتبار مصوب بیش از 550 میلیون ریال طی سال جاری در استان خبر داد و افزود: شرکت آبفار گیلان در راستای تکالیف پژوهشی و تحقیقاتی خود و پس از تصویب عناوین پروژه در کمیته تحقیقات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اقدام به عقد قرار داد این تعداد طرح پژوهشی کرده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستای گیلان اظهارداشت: بررسی وارزیابی عوامل مؤثر در قیمت تمام شده واقتصادآب و ارائه راهکارهای اقتصادی کاهش آن در صنعت آب وفاضلاب روستایی استان گیلان با اعتبار مصوب 150 میلیون ریال و ارزیابی عملکرد ایستگاه های پمپاژ آب وارائه راهکارهای کمینه سازی هزینه ها با اعتبار مصوب 100 میلیون ریال از جمله این پروژه هاست.

وی یاد آور شد: بررسی میزان پارامترهای کیفی خاص در منابع آب زیرزمینی استان گیلان با استفاده از روش