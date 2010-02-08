همایش انقلاب اسلامی، بصیرت دینی و تمدن اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کردستان ظهر دوشنبه در ابتدای این همایش فرهنگی مذهبی که در سالن پیشکسوتان آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج برگزار شد، با اشاره به دستاوردهای عظیم انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در حوزه ارتقای شاخص‌های فرهنگی و دینی در جامعه اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران با هدف زنده کردن آموزه‌های دینی و باورهای اعتقادی در راستای برقراری عدالت اجتماعی نشأت گرفته از سیره و منویات اخلاقی بزرگان دین اسلام و ائمه‌ اطهار و دفاع از مردم ستمدیده و مظلوم شکل گرفت و با رهبری مدبرانه امام خمینی (ره) بار دیگر پیروزی حق بر باطل و نابودی دسیسه‌های شیطانی را به جهانیان آموخت .

محمد رشید نریمانی بیان داشت: در این برهه زمانی که دانش‌آموزان و جوانان نسل سومی انقلاب با استعداد و توانایی‌های فراوان و روحیه اقتدار و عزت نشأت گرفته از آرمان‌های نظام در کشور فعالیت می‌کنند باید همه مسئولان و متولیان امر تمام تلاش خویش را برای آشنایی و نشر هرچه بیشتر دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی در بین دانش آموزان به کار گیرند .

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان کردستان تقویت باورهای دینی و بصیرت دینی در بین دانش‌آموزان را یکی از مهمترین اهداف این اتحادیه در قالب انجمن‌های اسلامی در دبیرستان‌های دخترانه و پسرانه عنوان و خاطرنشان کرد: هم‌اکنون بیش از شش هزار دانش‌آموز در قالب 214 انجمن‌اسلامی در دبیرستانهای استان مشغول به فعالیت هستند .

در ادامه این همایش تعدادی از دانش‌آموزان مقالات و اشعاری را در مورد انقلاب اسلامی و دستاوردهای عظیم نظام و شخصیت امام خمینی (ره) قرائت کردند و به دانش آموزان برگزیده جوایزی اهدا شد .

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان نیز در سخنانی خواستار انتقال دستاوردهای عظیم نظام اسلامی به نسل جوان به ویژه دانش آموزان شد.

این همایش همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر و به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان و با همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان برگزار شد.