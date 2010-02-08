60 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد دهلران واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علیرضا ابراهیمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای ساخت این واحدها سه میلیارد و 750 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات طرح مقاوم سازی مسکن روستایی و 600 میلیون ریال از محل اعتبارات کمیته امداد استان ایلام هزینه شده است.

وی بیان داشت: در سال جاری تاکنون 237 میلیون ریال برای مرمت 38 واحدا مسکونی مددجیوان کمیته امداد استان ایلام هزینه شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: مسکن یکی از مهمترین مشکلات مددجویان کمیته امداد استان ایلام که در سالهای گذشته از طریق برنامه های مختلف، نسبت به حل مشکل اقدام شده است.

ابراهیمی عنوان کرد: دفع محرومیت و خودکفایی مددجویان کمیته امداد استان ایلام از اولویتهای کاری کمیته امداد در آینده است.

هم اکنون 107 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند.