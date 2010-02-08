شاتل اندیور پرواز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دومین تلاشی بود که برای پرتاب اندیور انجام می گرفت زیرا شرایط نامساعد جوی زمان مقرر پرواز این شاتل را از بامداد روز یکشنبه 7 فوریه به روز بعد، یعنی دوشنبه 8 فوریه به تاخیر انداخت.

نزدیک شدن ابرهایی سنگین و به هم فشرده به سکوی پرتاب در پایگاه کندی باعث این تاخیر شد و با وجود اینکه ابرها امروز نیز در آسمان فلوریدا خودنمایی کردند، به اندازه ای فضا برای اندیور باقی گذاشتند تا طبق برنامه زمان بندی شده در ساعت 4:14 بامداد زمین را به مقصد ایستگاه فضایی ترک کند.

شاتل اندیور که به جز این پرواز یک پرواز دیگر تا بازنشستگی فاصله دارد آخرین قطعات اصلی ایستگاه فضایی را حمل می کند و دو تن از سرنشینان آن به منظور نصب این تجهیزات سه راهپیمایی فضایی به انجام خواهند رساند.

بر اساس گزارش بی بی سی، اتاقک Tranquility از بخشی طاقی مانند با هفت پنجره برخوردار است که منظره ای پانوراما را از زمین و فضای در برگیرنده آن در اختیار فضانوردان قرار خواهد داد.