600 واحد مسکونی به کارکنان نیرهای مسلح واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به همین مناسبت کار احداث پروژه های 1750 واحدی گوهردشت کرج، 962 واحدی گیلاوند، 144 واحدی پردیس، 120 واحدی بزرگراه محلاتی و 82 واحدی بزرگراه امام علی (ع) به طور رسمی آغاز شد.

سردار وحیدی، تامین مسکن مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و ارائه خدمات خرسند ساز در این حوزه را از اولویت های وزارت دفاع ذکر کرد و افزود: تلاش کرده ایم با اختصاص وام های مناسب در چارچوب طرح حکمت، با همکاری همه دستگاه های ذیربط، مسکن مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح از جمله کارکنان خدوم وزارت دفاع و صنایع وابسته را تامین کنیم.

وزیر دفاع تصریح کرد: از ابتدای سال 88 با احتساب پروژه هایی که امروز واگذار شد، 1000 واحد مسکونی به کارکنان محترم نیروهای مسلح تحویل شده است.

سردار وحیدی گفت: علاوه بر پروژه های مذکور در حال حاضر 12 هزار واحد مسکونی دیگر در حال ساخت است که تا پایان سال 1392 به تدریج به کارکنان شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح واگذار خواهد شد

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 گفت:مسیر انقلاب اسلامی حق بوده و نباید فکر کنیم که با که با پیروزی انقلاب این مسیر به پایان رسیده است بلکه هر چه از عمر با برکت انقلاب اسلامی می گذردر این مسیر بیشتر تکامل پیدا می کند.

وزیر دفاع گفت:انقلاب در مسیر خود به تحکیم حق پرداخته و به رغم تلاش باطل برای باز پس گیری مواضع از دست داده ،پایگاه های انقلاب جهانی شده است.