80 درصد بیکاران استان کرمانشاه فاقد مهارت هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سهراب بر اندیشه ظهر دوشنبه در نشست مدیران و کارشناسنان ادارات کل کار و امور اجتماعی و فنی و حرفه ای استان کرمانشاه که به منظورارتقا سطح مهارت در استان برگزار شد،اظهارداشت: در منشور کاری وزارت کار و امور اجتماعی به این مقوله توجه ویژه ای شده و باید با برنامه ریزی صحیح و مناسب ضمن ارتقا آموزشهای فنی و حرفه ای نیروی کار ماهر و متخصص تربیت کنیم.

وی با اشاره به اینکه آموزشها باید در بخشهای مختلف اقتصادی اعم از صنعت، خدمات، کشاورزی و میراث فرهنگی و گردشگری انجام پذیرد، گفت: باید متناسب با بازار کار کنونی و نیازهای بازار کار آینده برنامه ریزی کنیم.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان با بیان اینکه مهارت آموزی باعث ایجاد فرصت های شغلی خواهد شد، اظهار داشت: حدود 20 تا 30 درصد افراد بیکار پس از کسب مهارت لازم به کارهای خود اشتغالی روی خواهند آورد.

براندیشه در ادامه خواستار آن شد تا در برنامه ریزی های آموزشی به گونه ای عمل شود که ارتقا فرهنگ کار نیز مدنظر باشد.

در ادامه این جلسه فرشید امیری مدیرکل فنی و حرفه ای استان کرمانشاه نیز ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری آموزش های فنی و حرفه ای، گفت: سال آینده آمادگی آموزش به 17 هزار نفر از بیکاران استان را داریم که این آموزشها در رشته های مختلف به صورت رایگان برگزار خواهد شد.

وی همچنین به نقش آموزشگاه های آزاد در ارتقا سطح مهارت اشاره کرد و گفت: این آموزشگاه ها تقریبا دو برابر ظرفیت دولتی توان آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای را دارند.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان کرمانشاه همچنین از برگزاری کلاسهای آمادگی شغلی برای بیکاران قبل از ورود به رشته های تخصصی خبر داد و گفت: در این آموزشها توان و علاقه کارآموزان مورد سنجش قرار می گیرد.