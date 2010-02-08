بهره برداری از 100 طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان سنندج

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر دوشنبه و همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر کار بهره برداری و افتتاح بیش از 100 طرح عمرانی، خدماتی و آموزشی در مناطق شهری و روستایی شهرستان سنندج با حضور استاندار کردستان و جمعی از مدیران و مسئولان ادارات استان و شهرستان آغاز شد.

فرماندار شهرستان سنندج در مراسم بهره برداری از این طرح ها اظهار داشت: برای ساخت و بهره برداری از این تعداد طرح عمرانی و خدماتی در سطح شهرستان سنندج اعتباری بالغ بر 400 میلیادر ریال هزینه شده است که 13 میلیارد ریال آن از محل تسهیلات بانکی و بقیه از محل اعتبارات استانی و آورده شخصی افراد سرمایه گذار تامین شده است.

محمد تقی حیدری بیان داشت: از جمله مهمترین طرحهای که در این ایام در شهرستان سنندج به بهره برداری می رسند می توان به افتتاح 716 واحد مسکونی در قالب تعاونی های مختلف، آبرسانی و ایجاد باغات مثمر در سطح شیب دار به مساحت هزار و 200 هکتار در پایاب سد قشلاق و شش واحد مرغداری اشاره کرد.

وی با اشاره به افتتاح دیگر پروژه های مهم در ایام دهه فجر در شهرستان سنندج، خاطرنشان کرد: دو واحد پرواربندی، طرح آبرسانی به پنج روستایی شهرستان سنندج، هفت واحد آموزشی، چندین طرح تولیدی و اقتصادی در شهرک صنعتی سنندج و دیگر پروژه های در حوزه بهداشت و درمان، هادی روستایی و مقاوم سازی از جمله دیگر پروژه های است که در این ایام به بهره برداری می رسد.

فرماندار شهرستان سنندج همچنین از افتتاح چندین پروژه جاده روستایی در این ایام خبر داد و یادآور شد: خوشبختانه در راستای اختصاص اعتبارات مناسب و همچنین تلاشهای صورت گرفته توسط اداره کل راه و ترابری استان چندین پروژه نیز در بخش آسفالت راه روستایی به بهره برداری خواهد رسید.