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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۳۲

در گیلان؛

596 فقره موافقت اصولی، پروانه تأسیس و بهره برداری صادر شد

596 فقره موافقت اصولی، پروانه تأسیس و بهره برداری صادر شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر صدور پروانه ها و مجوزهای سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان از صدور 596 فقره موافقت اصولی، پروانه تأسیس و بهره برداری توسط این سازمان طی سال جاری خبر داد.

علیرضا کچلکی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: این تعداد فقره موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری در زمینه های تولیدات گیاهی، تولیدات دامی و صنایع تبدیلی کشاورزی و مکانیزاسیون بوده است.

وی ادامه داد: بیشترین موافقت اصولی مربوط به تولیدات دامی با حجم کاری 396 مورد بوده است که از این مقدار 160 مورد آن مربوط به دامداری های کوچک روستای است.

مدیر صدور پروانه ها و مجوزهای جهاد کشاورزی گیلان یاد آور شد: از دیگر موافقت های اصولی صادر شده مربوط به جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی و مکانیزاسیون طرح توسعه تمدید و اصلاحیه با حجم کاری 159  مورد است.
کد مطلب 1032289

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