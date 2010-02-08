اختصاص رتبه نخست پارک ترافیک در سطح کشور به خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جواد وحدتی فرد پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح هفتمین پارک ترافیک خراسان جنوبی در خوسف تعداد پارک های ترافیک استان تاکنون را پنج مورد ذکر کرد و افزود: با افتتاح دو پارک ترافیک در دهه فجر در خوسف و سربیشه این تعداد به هفت پارک افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: نقش آموزش در ارتقاء فرهنگ ترافیک و کاهش سوانح یکی از مهمترین اقدمات، پس از اجری طرح قوانین می باشد که می تواند از خردسالی فرهنگ ایمنی را در بین آحاد جامعه نهادینه کند.

وحدتی فرد هدف اصلی احداث پارک های ترافیک را آموزش و ارتقاء سطح آگاهی کودکان و نوجوانان در زمینه رعایت قوانین و مقرارات راهنمایی و رانندگی دانست.

وی عنوان کرد: پارک ترافیک با استفاده از انواع ماشینهای شارژی، علائم رانندگی، خط کشی و جدول کشی مناسب و جذاب می تواند علاوه بر اشتغالزایی، مکانی سالم و مناسب برای تفریح کودکان باشند.

به گفته وی در پارک ترافیک با برنامه ریزی مدارس، شهرداری و حمل و نقل و پایانه ها ضمن آموزش عملی ایمنی عبور و مرور به کودکان، آموزش های نظری نیز برای افراد پنج تا 11 سال ارائه می شود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی اعتبار هزینه شده در اجرای پارک ترافیک خوسف را 40 میلیون تومان عنوان کرد و بیان داشت: این پارک در زمینی حدودا به مساحت دو هزار متر مربع احداث شده است.

وحدتی فرد در پایان یادآور شد: خیابان یک طرفه، محل عبور عابر پیاده، نصب تابلوی اهداف راه اندازی پارک، خط کشی، نصب علائم راهنمایی و رانندگی، چراغهای راهنمایی در سر تقاطع و چهارراه ها و خودورهای کوچک نحوه آشنایی با قوانین و مقررات، رانندگی و توقف در پشت چراغ قرمز و عبور از چراغ سبز به صورت عملی و جذابی به کودکان آموزش داده می شود.