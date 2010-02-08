افتتاح 16 جایگاه CNG در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد همافر مدیر منطقه آذربایجان شرقی شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی ایران پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح این جایگاه ها گفت: برای راه اندازی 16 جایگاه سی ان جی در استان 11 میلیارد و 456 میلیون تومان هزینه شده است.

به گفته وی، از مجموع جایگاه های به بهره برداری رسیده در آذربایجان شرقی سه باب به تبریز و 13 باب به شهرهای بستان آباد،‌ اهر،‌ هشترود، شبستر، ‌ملکان،‌ خسروشهر،‌ بناب و عجبشیر اختصاص دارد.

مدیر منطقه آذربایجان شرقی شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی ایران خاطرنشان کرد: هم اکنون 83 جایگاه سی ان جی تک و دو منظوره در استان دایر است که تا پایان سال این رقم به 105 باب جایگاه افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: از 64 باب جایگاه تعهد شده توسط منطقه آذربایجان شرقی شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی ایران که ارزشی معادل 50 میلیارد و 600 میلیون تومان دارد،‌ 38 باب جایگاه به بهره برداری رسیده،‌ 12 باب آماده افتتاح و 14 باب در حال احداث است.