30 درصد مدارس در خراسان رضوی توسط خیرین ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه 10 پروژه آموزشی و پرورشی در مشهد با حضور جمعی از مسئولان آستان و آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزار شد، افزود: انقلاب اسلامی از ابتدا، دارای پایه و اساس فرهنگی بوده است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به عمل خداپسندانه خیرین در ساخت مدارس گفت: مدرسه سازی از مصادیق کار خیر است و توفیقی است که از جانب خداوند نصیب خیرین شده است.

صلاحی در ادامه از خیرین نیکوکار و مدرسه ساز استان خواست که خودشان مبلغ این حرکت خداپسندانه باشند تا جمع خیرین مدرسه ساز استان از عظمت و شکوه بیشتری برخوردار گردد.

وی با اشاره به اینکه 30 درصد مدارس را در استان خیرین می سازند و در طول مدت فعالیت دولت نهم خیرین بیش از 140 میلیارد تومان را صرف مدرسه سازی کرده اند، گفت: کمک به آموزش و پرورش کمک به خودمان است و باید در یک نهضت بزرگ، آموزش و پرورش را ساماندهی کنیم و چون بهترین سرمایه ما فرزندان ما هستند باید بهترین مدرسه را برای این فرزندان فراهم آوریم.

صلاحی سال 89 سال را سال توسعه متوازن، خدمت رسانی نوین و بی منت در سراسر استان عنوان کرد و افزود: مدیران باید تلاش کنند مردم از خدمات آن ها در هر جایی که هستند راضی باشند، چرا که انقلاب اسلامی از برکت جانفشانی های همین مردم که ولی نعمتان ما هستند به دست آمده است.

دبستان پسرانه حاج سلطان محمد نعیمی، مدرسه راهنمایی آصفی فر، دبیرستان نمونه دخترانه ام ابیها، اردوگاه فرهنگی تربیتی حضرت آیت الله خامنه ای، نمازخانه راهنمایی پسرانه نمونه حسن برزگر، سالن ورزشی عرفانی، مدرسه راهنمایی پسرانه نور برزگر، آموزشگاه راهنمایی پسرانه مهدی هاشمی، آموزشگاه راهنمایی دخترانه دکتر دل آسایی و پیش دانشگاهی با اعتبار 2 میلیارد و یکصد میلیون ریال افتتاح و به بهره برداری رسید.