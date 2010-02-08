پلیس چین یک مرکز آموزش هکر را منهدم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این مرکز آموزش هکر برای هزاران نفر آموزش های لازم برای اقدام غیر قانونی در فضای سایبر را ارائه می کرد.

این اقدام در ادامه اقدامات دولت چین برای مقابله با فعالیت جاسوسان در فضای سایبر صورت گرفته است.

در همین زمینه، پلیس استان "هوبی" در مرکز چین از بازداشت سه نفر که اصلی ترین عوامل ارائه این آموزش ها بودند خبر داد. این مرکز که "شبکه ایمنی شاهین سیاه" نام داشت یک وب سایت بود که اقدامات غیرقانونی در فضای سایبر چین انجام می داد.

این در حالی است که در ماه گذشته اختلافات زیادی میان چین و موتور جستجوگر گوگل پدید آمد. گوگل چین را متهم به هک ایمیل های کاربران خود کرده بود.

اما فعالیت سایبری دولت چین از چندی قبل و برای مقابله با جنایت هایی که در فضای الکترونیکی ( سایبر ) رخ می دهد آغاز شد. چین و آمریکا و حتی روسیه یکدیگر را متهم به جاسوسی الکترونیک از مراکز حساس خود می کنند.

در اواخر سال میلادی گذشته ابررایانه های هند نیز هک شد که دهلی نو پکن را متهم به دست داشتن در این امر کرد.