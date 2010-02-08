قول بانک مرکزی برای هجینگ ارز به ریال عملی شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث فتح الله کرمانشاهی، صبح امروز در یک نشست خبری گفت: مقرر شده بود تا هشت درصد از تسهیلات بانکی کشور برای توسعه صادرات تخصیص یابد، اما متاسفانه تاکنون این وعده محقق نشده و بنا بر اعلام مقامات بانکی کشور، تنها بین 5/1 تا 2 درصد از مجموع تسهیلات بانکی دراختیار صادرکنندگان قرار گرفته است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه 48 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی به 350 نفر تعلق یافته است، افزود: باید این موضوع را مورد بررسی قرار داد که چه تعداد از این افراد، صادرکنندگان واقعی بوده اند.

وی با اشاره به دستور رییس جمهور مبنی بر در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای تحقق برابری نسبت صادرات و واردات با یکدیگر تصریح کرد: تراز تجاری ایران در سال 57 معادل 600 میلیون دلار بوده که این رقم در سال گذشته به 67 میلیارد دلار رسیده است.

به گفته کرمانشاهی، میزان صادرات کشور در سال 83، هشت میلیارد دلار بود که این رقم در سال گذشته با احتساب خدمات فنی و مهندسی به 5/23 میلیارد دلار رسیده است.

وی اظهار داشت: میزان صادرات غیرنفتی کشور در ده ماهه نخست امسال به 8/16 میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با اهداف برنامه چهارم توسعه کشور، رشد 147 درصدی را نشان می دهد.

کرمانشاهی با اشاره به قول رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اجرای طرح هجینگ ارز به ریال تا پایان بهمن ماه خاطرنشان کرد: این تصمیم هنوز عملی نشده است.

وی اظهار داشت: میزان صادرات نرم افزار کشور از 250 هزار دلار در سال 82 به 64 میلیون دلار در سال 87 ارتقا یافته است. این درحالی است که این رقم تا پایان امسال به 70 میلیون دلار می رسد.

کرمانشاهی گفت: میزان پرداخت جوایز صادراتی به تجار در این رشته نیز نشانگر این است که صادرات مورد حمایت قرار گرفته است. به طوری که کل جوایز صادراتی این حوزه از 200 میلیون تومان در سال 82 به 4 میلیارد و 900 میلیون دلار در سال 87 رسیده است.