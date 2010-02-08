میزگرد "مسائل و راهکارهای نشر کتب درسی رشته مشاوره" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه با حضور معاون پژوهشی «سمت» آقای دکتر مرقاتی و جمعی از استادان و صاحب‌نظران این رشته از جمله آقایان دکتر شفیع‌آبادی، دکتر نوروزی و خانم دکتر نوابی‌نژاد و دیگر استادان مطرح برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دکتر مرقاتی قائم‌مقام و معاون پژوهشی «سمت» در سخنانی از مهمانان حاضر در جلسه، به خصوص از تمام مؤلفانی که در انتشار کتابهای رشته مشاوره همیاری داشتند تشکر و قدردانی کرد.

وی در سخنان خود درباره اهمیت و کارکرد این رشته در خانواده و جامعه مباحثی را مطرح کرد و افزود: سازمان (سمت) متعلق به تمامی جامعه دانشگاهی و استادان و مؤلفان گرانقدری است که در آن به تألیف و فعالیت می‌پردازند.

سپس دکتر زارع عضو هیئت علمی «سمت» و دبیر جلسه، گزارشی از فعالیتهای گروه مشاوره سازمان و برنامة آینده آن ارائه کرد.

وی به بیان آماری از تعداد دانشجویان کشور در رشته‌های مشاوره پرداخت و بر اهمیت تغذیه علمی این دانشجویان و نیاز به تألیف کتب در این زمینه تأکید کرد.

در ادامه خانم دکتر نوابی‌نژاد استاد برجسته دانشگاه و مدیر گروه مشاوره سازمان (سمت) درباره آسیب‌شناسی ترجمه در کتب تخصصی رشته مشاوره و راهکارهای آن مباحثی را مطرح کرد.

به گفته وی عدم انسجام در کتابهای ترجمه‌ای بسیار مشهود است، به نحوی که این کتب که در دنیا به عنوان مرجع شناخته می‌شوند به هنگام ترجمه، متن آن برای دانشجو بسیار نامفهوم است و متأسفانه به سبب نبود نقد مناسب از این ترجمه‌ها، این کتب بارها بدون هیچ تغییری تجدید چاپ می‌شوند و دانشجویان نیز به واسطه فقدان منابع جایگزین به ناچار به خرید و استفاده از این کتب روی می‌آورند.

وی در ادامه افزود: این کتب که در تحصیلات تکمیلی هم تدریس می‌شود و مورد مراجعه فراوان دانشجویان است به دلیل عدم تخصص مترجم در این زمینه، و همچنین عدم فهم مترجم از متن، موجب عدم انسجام مطالب شده و ارائه اصطلاحات نامأنوس و به دنبال آن عدم رعایت امانتداری در ترجمه و نقل قولها موجب ارائه جملات و پاراگرافهای بسیار طولانی و عدم رعایت اصول دستور زبان فارسی می‌شود که تمامی این موارد نتیجه‌ای جز سردرگمی برای مخاطب نخواهد داشت.

دکتر نوابی‌نژاد همچنین تخصص موضوعی مترجم و آشنایی و اشراف کامل او به زبان مبدأ و مقصد را از شروط اصلی و اساسی برشمرد.

در ادامه جلسه آقایان: دکتر خدابخش احمدی، دکتر زارع، دکتر باقری، دکتر نوروزی، دکتر زندی و خانمها: دکتر حسنی، دکتر بهرام بیگی و دکتر اسماعیلی به بیان دیدگاههای خود در این زمینه پرداختند. سپس دکتر شفیع‌آبادی درباره لزوم غنی‌سازی کتب تألیفی رشته مشاوره با توجه به پیشرفتهای علمی جدید نکاتی را یادآورشد.

وی در سخنان خود ویژگیهایی برای یک کتاب خوب نام برد که می‌توان به این موارد اشاره داشت: همسویی با نیازهای خواننده، هماهنگی با ویژگیهای خواننده، دقیق بودن محتوا، قابل فهم و روشن بودن مطالب، مشخص بودن اهداف نوشتار، ترتیب توالی مطالب کتاب و رعایت اصول نگارش.

این جلسه پس از جمع‌بندی توسط خانم دکتر نوابی نژاد با سخنان آقای دکتر احمدی رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) به پایان رسید.

دکتر احمدی با بیان اینکه آغوش «سمت» بر روی همه صاحب‌نظران و استادان علوم انسانی باز است، افزود: من از همه شما استادان تقاضا دارم که برای تجدید نظر در کتب قدیمی «سمت» و نیز تألیف کتب جدید ما را یاری کنید تا بتوانیم این آثار را هم در داخل و هم در خارج از کشور ارائه دهیم. علم مشاوره رشته‌ای همگانی است و ریشه آموزشی دارد و باز تقاضا دارم توانایی خود را برای کتابهای قابل ارائه به دانشگاهها به کار برید.



