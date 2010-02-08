کامرون دیاز و لوسی پانچ به کمدی "معلم بد" پیوستند

به گزارش مهر از رویترز کمدی سیاه "معلم بد" داستان معلم یک دبیرستان و مشکلات حرفه ای او را روایت می کند.
این پروژه به تهیه کنندگی استودیوی پارامونت ماه آینده کلید میخورد. لوسی پانچ بازیگر جوان انگلیسی پس از این فیلم ماه سپتامبر آینده جلوی دوربین "با یک غریبه قد بلند تیره پوست ملاقات خواهی کرد"به کارگردانی وودی آلن خواهد رفت و پیش از آن بازی در فیلم "نهار برای اشماکس"به کارگردانی جی روچ را به پایان میرساند.
در کارنامه سینمایی جیک کازدان کارگردانی فیلم هایی چون "اورنج کانتی " و " تاثیر صفر" به چشم میخورد.
کمرون دیاز و لوسی پانچ به پروژه سینمایی "معلم بد" به کارگردانی جیک کازدان پیوستند.
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