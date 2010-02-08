ساخت مجتمعهای خدماتی بین راهی در مسیر قزوین - رشت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی ظهر یکشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت آزاد راه رشت - قزوین با دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ساخت مجتمعهای خدماتی بین راهی در این آزاد راه از مدیران و مسئولان استان خواست زمینه صدور مجوز واحدهای خدماتی را هرچه سریعتر فراهم کنند.

وی با اشاره به افتتاح آزاد راه قزوین - رشت در آینده نزدیک با حضور رئیس جمهوری اظهار داشت: با توجه به تعطیلات پایان هفته و تردد خودروها در این مسیر بخشی از آزاد راه زیر بارترافیکی خواهد رفت.

استاندار گیلان همچنین با اعلام اینکه تاکنون سه هزار و 600 میلیارد ریال برای ساخت این آزاد راه هزینه شده است، یاد آور شد: آزاد راه قزوین - رشت 138 کیلومتر طول دارد که با افتتاح کامل آن 45 دقیقه از مسیر رشت - قزوین کوتاه می شود.