ساکت ماندن در برابر دشمن بالاترین منکر است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر دوشنبه در جمع دبیران تشکل‌های غیر دولتی و مدیران سازمان جوانان استان قم و تهران و تعدادی از جوانان گفت: مردم و مخصوصا خواصی که در برابر فتنه‌های دشمنان ساکت هستند و یا دو پهلو صحبت می‌کنند، بی‌شک مقصرند و چه منکری بالاتر از این که عده‌ای در برابر دشمن و سران فتنه ساکت بمانند.



وی در ادامه با بیان اینکه دوران تثبیت نظام به پایان رسیده است، گفت: امروز وظیفه همه ما حفظ این نظام است.



این مرجع تقلید با تأکید بر حفظ انقلاب به عنوان یک امر مهم و حیاتی، ادامه داد: این نظام و انقلاب ارزان به دست نیامده و برای رسیدن به آن سرمایه‌های بسیاری داده شده است، ما این همه جوانان و خون‌های پاک نداده‌ایم تا این انقلاب ارزان از دست برود.



نوری همدانی در بخش دیگری از سخنان خود، دوران جوانی را دوران طلایی زندگی دانست و گفت: جوانان باید به چند نکته از جمله شناخت دین و مذهب به عنوان اولین کار در دوران جوانی، تحصیل علم و دانش، داشتن تقوا و تعهد و گام برداشتن در راستای زمان توجه کنند.



وی با استناد به آیات قرآن ادامه داد: قرآن دوران عمر انسان را به سه قسمت تقسیم می‌کند؛ اول دوره ضعف و ناتوانی که همان دوران کودکی است. دوره دوم، دوران قوت و قدرت که دوران جوانی است و سوم، دوران ضعف و ناتوانی که دوران پیری انسان می‌باشد، لذا باید در دوران جوانی تمام تلاش خود را در جهت ارتقای سطح علمی و دینی به کار گرفت.



نوری همدانی در پایان جوانان را به شناخت حق متذکر شد و اظهار داشت: انسان نباید اشخاصی را معیار حق قرار دهد؛ بلکه باید حق را بشناسد و بعد افراد را با آن معیار حق بسنجد و هر شخصی با آن معیار درست درآید، حق است و هر کس با آن معیار درست نیامد، حق نیست.

