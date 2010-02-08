ساکت ماندن در برابر دشمن بالاترین منکر است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر دوشنبه در جمع دبیران تشکلهای غیر دولتی و مدیران سازمان جوانان استان قم و تهران و تعدادی از جوانان گفت: مردم و مخصوصا خواصی که در برابر فتنههای دشمنان ساکت هستند و یا دو پهلو صحبت میکنند، بیشک مقصرند و چه منکری بالاتر از این که عدهای در برابر دشمن و سران فتنه ساکت بمانند.
وی در ادامه با بیان اینکه دوران تثبیت نظام به پایان رسیده است، گفت: امروز وظیفه همه ما حفظ این نظام است.
این مرجع تقلید با تأکید بر حفظ انقلاب به عنوان یک امر مهم و حیاتی، ادامه داد: این نظام و انقلاب ارزان به دست نیامده و برای رسیدن به آن سرمایههای بسیاری داده شده است، ما این همه جوانان و خونهای پاک ندادهایم تا این انقلاب ارزان از دست برود.
نوری همدانی در بخش دیگری از سخنان خود، دوران جوانی را دوران طلایی زندگی دانست و گفت: جوانان باید به چند نکته از جمله شناخت دین و مذهب به عنوان اولین کار در دوران جوانی، تحصیل علم و دانش، داشتن تقوا و تعهد و گام برداشتن در راستای زمان توجه کنند.
وی با استناد به آیات قرآن ادامه داد: قرآن دوران عمر انسان را به سه قسمت تقسیم میکند؛ اول دوره ضعف و ناتوانی که همان دوران کودکی است. دوره دوم، دوران قوت و قدرت که دوران جوانی است و سوم، دوران ضعف و ناتوانی که دوران پیری انسان میباشد، لذا باید در دوران جوانی تمام تلاش خود را در جهت ارتقای سطح علمی و دینی به کار گرفت.
نوری همدانی در پایان جوانان را به شناخت حق متذکر شد و اظهار داشت: انسان نباید اشخاصی را معیار حق قرار دهد؛ بلکه باید حق را بشناسد و بعد افراد را با آن معیار حق بسنجد و هر شخصی با آن معیار درست درآید، حق است و هر کس با آن معیار درست نیامد، حق نیست.
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله نوری همدانی با تأکید بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر، ساکت ماندن در برابر دشمن را بالاترین منکر دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر دوشنبه در جمع دبیران تشکلهای غیر دولتی و مدیران سازمان جوانان استان قم و تهران و تعدادی از جوانان گفت: مردم و مخصوصا خواصی که در برابر فتنههای دشمنان ساکت هستند و یا دو پهلو صحبت میکنند، بیشک مقصرند و چه منکری بالاتر از این که عدهای در برابر دشمن و سران فتنه ساکت بمانند.
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