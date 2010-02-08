شعارهای 22 بهمن بر محور وحدت و ولایت فقیه باشد

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی در خصوص وظیفه احزاب و گروه های مختلف در راهپیمایی روز 22 بهمن و شعارهای اصلی که باید در این روز مطرح شود، اظهار داشت: 22 بهمن روز پیروزی انقلاب است و شعار ملت ما در این روز باید استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی باشد زیرا این شعار همواره حفظ شده است.

وی افزود: امسال هم با توجه به حوادث پس از انتخابات انتظار این است که مردم بار دیگر وحدت خود را به نمایش بگذارند تا طمع بیگانگان قطع شود، بر این اساس همه گروه ها باید حول محور وحدت فعالیت نمایند.

مصباحی مقدم ادامه داد: با وحدت و ایستادگی در مقابل استکبار جایگاه ما در جهان ارتقاء می یابد.

نماینده مردم تهران همچنین گفت: حمایت از ولایت فقیه و حفظ وحدت باید شعارهای اصلی مردم در این روز باشد.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه توصیه شما به کسانی که در روز 22 بهمن دست به اعمال تحریک آمیز می زنند ، چیست، تصریح کرد: تمام تاکید بنده بر این است که باید روز 22 بهمن برای همه یک روز ملی باشد لذا نباید هر گروهی از این راهپیمایی به نفع گروه خود استفاده نماید.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: تصور نمی کنم اصلا فضایی فراهم شود تا افرادی که به طور افراطی از برخی گروه ها حمایت و یا انتقاد می کنند، بتوانند در این روز حرکتهایی انجام دهند.

نماینده مردم تهران همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه وظیفه ما در روز 22 بهمن در مقابل فشارهای بین المللی چیست، گفت: این فشارها معلول تصورهای نادرستی است که از حوادث پس از انتخابات می شود، لذا تصور آنان ایجاد شکاف است به گونه ای که می خواهند آن را عملیاتی کنند اما همه مردم با حضور در راهپیمایی 22 بهمن به بیگانگان نشان خواهند داد که این شکاف وجود ندارد و همه زیر چتر رهبر معظم انقلاب هستند و اجازه دخالت به بیگانگان را نمی دهند.