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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۲۰:۲۵

ساخت محور گرمسار - قم در استان سمنان به پایان رسید

ساخت محور گرمسار - قم در استان سمنان به پایان رسید

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان سمنان از پایان عملیات ساخت محور گرمسار - قم در این استان خبر داد.

رجب قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: محور گرمسار - قم در سه قطعه استانهای سمنان، تهران و قم احداث می شود.

وی افزود: قطعه استان سمنان در این محور تکمیل شده است و در قطعه استان سمنان تمام طرح اجرا و آماده بهره برداری است.

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان با اشاره به اینکه این قطعه 37 کیلومتر است، گفت: در این قطعه تمام پل ها، تقاطع ها، رمپ ها و روکش نهایی آسفالت آن انجام شده است و آماده بهره برداری است.

به گفته وی، در استان تهران از 50 کیلومتر 30 کیلومتر آن آسفالت و آماده شده و در استان قم نیز از 50 کیلومتر 30 کیلومتر به اتمام رسیده است.

قربانپور گفت: از 150 کیلومتر مسیر گرمسار- قم ، 40 کیلومتر از مسیر در استانهای تهران و قم باقیمانده است.

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان خاطرنشان کرد: برای ساخت این محور تاکنون بیش از 500 میلیارد ریال هزینه شده است و 300 میلیارد ریال دیگر برای بهره برداری کامل طرح نیاز است.

کد مطلب 1032318

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