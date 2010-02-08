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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۲۰:۱۲

اجرای 27 هزار مترمربع طرح عمرانی در دانشگاه آزاد دامغان

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان گفت: در حال حاضر 27 هزار مترمربع طرح عمرانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان اجرا شده است.

حسین عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: سر در دانشگاه همراه با معرق ‌سازی، ساختمان اداری، ساختمان سلف سرویس دانشگاه، ساختمان خوابگاه دانشجویان خواهران ازجمله طرح های عمرانی دانشگاه عنوان کرد.

وی افزود: در حال حاضر 64 رشته تحصیلی در این واحد دانشگاهی وجود دارد که چهار هزار و 200 نفر دانشجو در آن تحصیل می‌کنند.

عباسپور ادامه داد: در دو سال آینده 20 رشته تحصیلی دیگر به تعداد رشته‌های این واحد دانشگاهی افزوده خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این رشته ها که در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد فنی و مهندسی است از سال تحصیلی آینده دانشجو پذیرفته می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان  همچنین از موافقت با ایجاد دو رشته جدید دکتری در این دانشگاه خبر داد.

حسین عباسپور خاطرنشان کرد: اکثر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان را غیربومیان و 30 درصد را بومیان تشکیل می‌دهند.

کد مطلب 1032319

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