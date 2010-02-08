اجرای 27 هزار مترمربع طرح عمرانی در دانشگاه آزاد دامغان

حسین عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: سر در دانشگاه همراه با معرق ‌سازی، ساختمان اداری، ساختمان سلف سرویس دانشگاه، ساختمان خوابگاه دانشجویان خواهران ازجمله طرح های عمرانی دانشگاه عنوان کرد.

وی افزود: در حال حاضر 64 رشته تحصیلی در این واحد دانشگاهی وجود دارد که چهار هزار و 200 نفر دانشجو در آن تحصیل می‌کنند.

عباسپور ادامه داد: در دو سال آینده 20 رشته تحصیلی دیگر به تعداد رشته‌های این واحد دانشگاهی افزوده خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این رشته ها که در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد فنی و مهندسی است از سال تحصیلی آینده دانشجو پذیرفته می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان همچنین از موافقت با ایجاد دو رشته جدید دکتری در این دانشگاه خبر داد .

حسین عباسپور خاطرنشان کرد: اکثر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان را غیربومیان و 30 درصد را بومیان تشکیل می‌دهند.