گیل‌آبادی درباره اجرای عمومی نمایش "آواز در دورترین کرانه مه‌آلود زمین" به خبرنگار مهر گفت: طبق گفتگویی که با مدیر مجموعه تئاتر شهر داشتم قرار شد نمایش "آواز در دورترین کرانه مه‌آلود زمین" را بهار سال 89 در مجموعه تئاتر شهر اجرا کنم. البته هنوز زمان دقیق و سالن اجرای نمایش مشخص نیست ولی ما برای اجرا سالن سایه تئاتر شهر را پیشنهاد دادیم.



نمایش "آواز در دورترین کرانه مه‌آلود زمین" برگرفته از "ادیپ شهریار" سوفکل توسط ایوب آقاخانی نوشته شده است. در این نمایشنامه ادیپ شهریار شهری را که روزی از شرایطی ناگوار خلاصی داده به دامن طاعون می‌سپارد. او بعد از این کار چشمان خود را کور کرده و باقی عمرش را در صحرایی خشک و سوزان سپری می‌کند.



سیما تیرانداز و قربان نجفی بازیگران اصلی کار هستند و میکائیل شهرستانی، ژاله علو، شهین نجف زاده، مهین نثری و مهرداد عشقیان نیز در آن نقش آفرینی می‌کنند. گیل‌آبادی "آواز در دورترین کرانه مه‌آلود زمین" را در بخش چشم‌انداز بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه برد.



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