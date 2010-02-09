صنایع غرب استان تهران از پتانسیلهای منطقه اقتصادی پیام استفاده کنند

محمدعلی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بخش قابل توجهی از صنایع مستقر در استان تهران در غرب این استان قرار دارند و می توانند از پتانسیلها و ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی پیام جهت افزایش رونق فعالیتهای اقتصادی خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: این صنایع می توانند از پتانسیلهای منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام در زمینه تولید، معافیتهای مالی و ... استفاده کنند.

این مسئول بیان کرد: وجود فرودگاه بین المللی پیام در کنار منطقه ویژه اقتصادی پیام یک امتیاز است که صاحبان صنایع می توانند از این امتیاز و مزیت در جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای اقتصادی و تجاری خود اسفاده کنند.

محبی اظهار داشت: همچنین وجود منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام در کرج بری همه صنایع مستقر غرب استان تهران، فرصت خوبی را برای بهره مندی از خدمات این دو محل فراهم می کند.

واردات مواد اولیه صنایع غرب استان تهران از طریق پیام مزیتهایی دارد

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: برخی از صنایع برای تولید محصولات خود نیازمند وارد کردن مواد اولیه هستند که این امر می تواند از طریق پیام صورت گیرد ضمن اینکه استفاده از خدمات پیام در این زمینه، مزیتهای فراوانی دارد.

محبی اضافه کرد: صاحبان صنایع جهت استفاده از ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام می توانند با شماره های این دو مرکز تماس بگیرند و اطلاعات بیشتر و مورد نیاز را کسب کنند.

وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی پیام، تنها منطقه ویژه اقتصادی در استان تهران است و در صورت استفاده بهینه و مطلوب از همه ظرفیتهای آن می تواند به بسیاری از نیازهای مربوطه در استان پاسخ دهد.

محبی یادآور شد: لازم است همه زمینه های لازم برای بهره مندی بهینه از منطقه ویژه اقتصادی پیام و فرودگاه بین المللی پیام فراهم شود تا ظرفیتهای آنها بلااستفاده نماند و شکوفا شود.

منطقه ویژه اقتصادی پیام و فرودگاه بین المللی پیام در کرج قرار دارد و در نزدیکی کیانمهر واقع شده است.