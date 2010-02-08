نرم افزاری که تلفن همراه را به یک مترجم همزمان تبدیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این نرم افزار ترجمه "زبان به زبان" می تواند به طور شبیه سازی شده یک زبان خارجی را بفهمد و آن را ترجمه کند.

ظرف دو سال آینده امکان حرف زدن تلفنی با یک فرد خارجی از طریق تلفن همراه و با کمک این نرم افزار امکانپذیر می شود.

در میان برنامه های جانبی موتور جستجوگر گوگل یک سیستم ترجمه خودکار بر روی رایانه ها وجود دارد که می تواند متون را به 42 زبان مختلف ترجمه کند.

اکنون گوگل این نرم افزار جدید را توسعه داده است که می تواند زبان طرف مقابل یک تماس تلفنی را بفهمد، آن را ترجمه کند و با یک صدای شبیه سازی شده مکالمه ترجمه شده را به طرف دیگر مکالمه انتقال دهد. به این ترتیب با کمک این برنامه، تلفن همراه به یک مترجم همزمان تلفنی تبدیل می شود.

فرانس اوچ مسئول سرویسهای ترجمه گوگل در این خصوص توضیح داد: "این نرم افزار ترکیبی از یک سرویس ترجمه خودکار و یک سیستم تشخیص صدای با دقت بالا است. هر یک از ما صدا و لهجه خود را داریم پس این نرم افزار باید از دقت بسیار بالایی برخوردار باشد."

براساس گزارش کاتاوب، این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان زبان امکان عرضه این نرم افزار در یک مدت زمان وجود ندارد. به طوری که یک استاد زبانشناسی دانشگاه بنگور اظهار داشت: "بزرگترین مشکل یک سیستم تشخیص صدا، تنوع زیاد لهجه ها است و به همین علت هیچ یک از این نرم افزارها به درستی کار نمی کنند. شاید گوگل قادر باشد سریعتر از دیگران به یک راه حل مناسب دست یابد اما به اعتقاد من غیر ممکن است که در مدت تنها چند سال دستگاهی تا این حد پیچیده که بتواند برای مثال زبان محاوره ای لهجه گلاسگو را ترجمه کند، وارد بازار شود."