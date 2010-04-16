سعید سعدی تهیه کننده این مجموعه در این باره به خبرنگار مهر گفت : فیلمنامه مجموعه تلویزیونی"در روشنایی شب" توسط مهدی سجادیچی بازنویسی شده است. این مجموعه به کارگردانی عبدالحسن برزیده اختصاص به خاطرات عزت شاهی دارد وسال های 32 تا 57 را دربر میگیرد. تلاش میکنیم اواخر خرداد تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی را آغاز کنیم.
وی افزود: بازدید و انتخاب لوکیشن ها و ساخت دکور مدت زمان زیادی به طول انجامیده به همین دلیل مجموعه"در روشنایی شب" پیشتولید سنگینی داشته است. هنوز بازیگران اصلی این مجموعه مشخص نشدهاند وازآنجائیکه فاز اول این سریال اختصاص به دوران کودکی ونوجوانی عزتشاهی دارد از بازیگران شناخته شده در این بخش استفاده نمیشود.
وی ادامه داد: بعضی ازسکانس های این مجموعه در شهرک دفاع مقدس اتفاق میافتد اما بخش عمدهای از تصویربرداری در شهر تهران، اصفهان وخوانسار انجام میشود. تاکنون حضور مرجان گلزار به عنوان طراح صحنه ولباس قطعی شده است وبقیه عوامل نیز به زودی انتخاب خواهند شد.
این مجموعه در 20 قسمت 45 دقیقهای به تهیهکنندگی موسسه شهید آوینی برای شبکه تهران تولید میشود. عبدالحسن برزیده به تازگی اپیزود شش قسمتی "خلسه" از مجموعه "راه شیری" را کارگردانی کرده است که در مرحله تدوین است، مجموعه "مثل هیچکس" به کارگردانی برزیده ماه رمضان2 سال پیش از شبکه دو پخش شد، وی فیلم تلویزیونی "چیزی شبیه معجزه" را نیزدر کارنامه دارد.
