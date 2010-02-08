15 طرح عمرانی در ساوجبلاغ به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، معاون عمرانی فرماندار ساوجبلاغ ظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از این طرحها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در شهر چهار باغ هشت طرح عمران شهری شامل جدولگذاری، آسفالت، مجموعه ساختمانهای آرامگاه بهشت رقیه (س)، خرید ماشین آلات سنگین، اصلاح هندسی تقاطع ورودی شهر و احداث سه خیابان طالقانی، باهنر و شکوفه افتتاح شد.

حسین بغدادی افزود: در شهر طالقان سه طرح عمرانی با اعتبار پنج میلیارد و 700 میلیون ریال شامل آسفالت معابر شهر،‌ سیستم روشنایی معابر و دیوار حائل حاشیه جنوبی شهر نیز مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: در شهر کوهسار نیز پنج طرح عمرانی در زمینه ایستگاه آتش نشانی شماره دو، زیرسازی و آسفالت و روکش خیابان، احداث پارک محلی و دیوار جانبی و سرویس های بهداشتی و نمازخانه در سه راهی برغان و ترمینال با اعتبار سه میلیارد و 710 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

این مسئول گفت: برای عملیات اجرایی و آماده سازی طرح های چهار باغ 27 میلیارد ریال هزینه شده است.

بغدادی یادآور شد:‌ با افتتاح این طرح ها زمینه خدمات رسانی به 30 هزار نفر از ساکنان این شهرها فراهم شده است.