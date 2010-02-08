مرکز سلولهای بنیادی و پژوهشکده علوم بینایی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اففتاحیه این مرکز که به همراه بازدید از مراکز و بخش های مختلف بیمارستان فارابی همراه بود، دو بخش پژوهشی این بیمارستان به منظور توسعه تحقیقات در حوزه علوم پایه و بالینی افتتاح شد.

دکتر باقر لاریجانی - رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در مراسم افتتاح این دو بخش گفت: یکی از مهمترین اثرات توسعه تحقیقات در علوم پزشکی همراه بودن علوم پایه و بالینی با هم است که خوشبختانه در بیمارستان فارابی این مهم در حال انجام است.

وی اضافه کرد: حوزه سلول های بنیادی حوزه مهمی است که می تواند به تحولات بنیادی در تحقیقات منجر شود.

لاریجانی با اشاره به تولید سالانه 90 مقاله ISI در بیمارستان فارابی از سوی پژوهشگران، اساتید و دستیاران این بیمارستان گفت: فارابی انتشارات علمی مناسبی داشته است که امیدواریم با افتتاح بخش های جدید این انتشارات علمی نیز توسعه یابد.

بیمارستان فارابی در سال 1321 تاسیس شده است و در حال حاضر یکی از بزرگترین مراکز درمانی چشم پزشکی کشور است 44 دستیار تخصصی و 9 دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) در این بیمارستان در حال تحصیل هستند.