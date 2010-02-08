به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی برترین‌های اخلاقی و رفتاری لیگ حرفه‌ فوتبال ایران در هفته بیست و ششم لیگ برتر به شرح زیر اعلام شد:

رفتار برتر فرهنگی هفته:

گروه مربیان: رفتار محمد مایلی کهن از تیم سایپا کرج و امیر قلعه نویی از تیم سپاهان اصفهان (ضمن تشکر ویژه از محمدرضا ساکت و کوشا مدیران دو باشگاه)

بازیکن برتر اخلاق:

کریم باقری از باشگاه پرسپولیس- به دلیل رفتار ویژه وی در شهرآورد شصت و هشتم و تائید پیشنهاد تشویقی کمیته انضباطی فدراسیون. تشکر ویژه از خسرو حیدری بازیکن تیم استقلال تهران

کار فرهنگی ویژه ایام دهه فجر:

شعار هفته درج شده بر روی پیراهن تیم فوتبال باشگاه استیل آذین تهران.

تیم برتر رفتاری بدون دریافت کارت زرد و قرمز: تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز

میزبان برتر رفتاری هفته: ستاد برگزاری مسابقه شهرآورد بزرگ تهران

سازمان لیگ حرفه‌ ای از تیم داوری و کلیه دست اندرکاران برگزاری شهرآورد شصت و هشتم و همچنین از حسن رفتار و هوشمندی و همراهی و برخورد کریمانه هواداران باشگاه استقلال و پرسپولیس تهران ضمن برگزاری مسابقه و بعد از آن قدردانی کرد.