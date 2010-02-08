170 تن شیر خشک آلوده در چین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این کشف جدید نشان می دهد که شیرخشک های آلوده کشف شده در سال 2008 میلادی به جای آنکه منهدم شوند در بسته بندیهای جدید وارد بازار شده اند.

توزیع شیر خشک آلوده در چین در سال 2008 میلادی تبدیل به یکی از چالشهای اصلی دولت این کشور شد. ابعاد توزیع شیر خشک آلوده در چین به حدی بود که دست کم 6 کودک در اثر استفاده از آن جان باختند و بیش از هزاران کودک دیگر نیز دچار مسمومیت غذایی شدند.

به گفته پلیس چین، شیر خشک های آلوده در استانهای بزرگی چون شانگهای، شانجی، شاندونگ، لیائونینگ، گایزوهو، جیلین و هبی توزیع شده و برخی منابع غیر رسمی از احتمال صادرات این شیرخشک های مسموم به کشورهای دیگر خبر می دهند.

کشف شیرخشک های آلوده مجددا از چند هفته قبل در رسانه های چین مطرح شد و پلیس برای مقابله با تکرار حادثه سال 2008 یکدوره 10 روزه را برای بازرسی از مکانهای تولید و فروش مواد غذایی تعیین کرد که این دوره، روز چهارشنبه 21 بهمن به پایان می رسد.