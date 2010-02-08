تدوین بانک اطلاعاتی 517نفر از زنان زندانی بر اساس اسناد ساواک

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه دومین همایش نقش زنان زندانی سیاسی شکنجه ‌شده در عصر پهلوی که صبح دوشنبه از سوی انجمن زنان مبارز مسلمان و با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل این انجمن، مرضیه حدیده‌چی دباغ، رئیس مرکز زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و جمعی از زنان مبارز عصر پهلوی و مسئولان سازمان و نهادهای مختلف برگزار شد از تدوین بانک اطلاعاتی 517 تن از زنان زندانی بر اساس اسناد ساواک خبر داده شد.

همچنین عنوان شد که در حال حاضر 60 نفر ازاین زنان شناسایی شده به عضویت انجمن زنان مبارز مسلمان درآمده‌اند.

بنابراین گزارش، در بخش دیگر این همایش فریبا امینی، ‌نویسنده مقاله برگزیده این همایش با عنوان "نقش زنان در دیده‌بانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی " به ارائه چکیده‌ای از مقاله خود پرداخت.

در ادامه سه تن از زنان زندانی سیاسی شکنجه‌شده در عصر پهلوی به نام‌های فاطمه حسینی، مرضیه فرازیان و ذوالانوار به بازگویی بخشی از خاطراتشان از دوران مبارزه پرداختند.

همچنین بر اساس این گزارش در پایان همایش 60 نفر از زنان زندانی سیاسی شکنجه شده در عصر پهلوی از دست خانم دباغ لوح تقدیر دریافت کردند.