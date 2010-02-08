آذربایجان شرقی پیشتاز روز اول است

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات با حضور 9 تیم اصفهان ، فارس ، کرمانشاه ، مرکزی ، تهران ، آذربایجان شرقی ، قزوین ، همدان ، خراسان رضوی و آذربایجان غربی ، در قالب 120 شرکت کننده در ورزشگاه آزادی تهران پیگری می شود.
شیرجه روها در 5 رده سنی 9 و زیر 9 سال ، 10 و 11 سال ، 12 و 13 سال ، 14و 15 سال ، 16،17و18 سال و رده سنی عموم
( بالای 18 سال ) با یکدیگر به رقابت می پردازند.
نفرات اول تا سوم در ماده تخته فنر یک متر به این شرح هستند :
رده سنی عموم : 1- قائم میرابیان از استان همدان با 48/6 امتیاز 2- مهدی آقا رضایی از تهران با 85/5 امتیاز 3- شهباز شهنازی از تهران با 47/5 امتیاز
رده سنی 18تا 16 سال : 1- مجتبی ولی پور از آذربایجان شرقی با 36/6 امتیاز 2- فرشاد افسری از آذربایجان شرقی با 76/5 امتیاز 3- مهدی سلطان زاده از تهران با 72/5 امتیاز
رده سنی 15-14 سال : 1- حمید کریمی از تهران با 57/6 امتیاز 2- علی شکول از آذربایجان شرقی با 14/6 امتیاز 3- رضا انگوتی از تهران با 60/5 امتیاز
رده سنی 13-12 سال : 1- سجاد جودکی از استان مرکزی با 46/5 امتیاز 2- یاشار آبی زاده از آذربایجان شرقی با 60/5 امتیاز 3- سجاد جودکی از تهران با 58/5 امتیاز
در رده سنی زیر 12 سال : 1- حسام صمدی از آذربایجان شرقی با 86/4 امتیاز 2- یزدان آروان از مرکزی با 60/4 امتیاز 3- سپهر کسانقی از آذربایجان شرقی با 38/5 امتیاز
رده سنی 9 و زیر 9 سال : 1- امیر حسین رحیمیان از آذربایجان شرقی با 24/6 امتیاز 2- شروین منطقی از استان مرکزی با 44/5 امتیاز 3- آرش محمدیان از آذربایجان شرقی با 78/5 امتیاز
این مسابقات از امروز طی 3 روز متوالی در مواد تخته فنر 3 متر ، سکو و شیرجه هماهنگ پیگیری می شود.
رقابت های شیرجه قهرمانی کشور روز یکشنبه با پیشتازی تیم آذربایجان شرقی در ماده تخته فنر یک متر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات با حضور 9 تیم اصفهان ، فارس ، کرمانشاه ، مرکزی ، تهران ، آذربایجان شرقی ، قزوین ، همدان ، خراسان رضوی و آذربایجان غربی ، در قالب 120 شرکت کننده در ورزشگاه آزادی تهران پیگری می شود.
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