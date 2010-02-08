آذربایجان شرقی پیشتاز روز اول است

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات با حضور 9 تیم اصفهان ، فارس ، کرمانشاه ، مرکزی ، تهران ، آذربایجان شرقی ، قزوین ، همدان ، خراسان رضوی و آذربایجان غربی ، در قالب 120 شرکت کننده در ورزشگاه آزادی تهران پیگری می شود.



شیرجه روها در 5 رده سنی 9 و زیر 9 سال ، 10 و 11 سال ، 12 و 13 سال ، 14و 15 سال ، 16،17و18 سال و رده سنی عموم

( بالای 18 سال ) با یکدیگر به رقابت می پردازند.



نفرات اول تا سوم در ماده تخته فنر یک متر به این شرح هستند :

رده سنی عموم : 1- قائم میرابیان از استان همدان با 48/6 امتیاز 2- مهدی آقا رضایی از تهران با 85/5 امتیاز 3- شهباز شهنازی از تهران با 47/5 امتیاز



رده سنی 18تا 16 سال : 1- مجتبی ولی پور از آذربایجان شرقی با 36/6 امتیاز 2- فرشاد افسری از آذربایجان شرقی با 76/5 امتیاز 3- مهدی سلطان زاده از تهران با 72/5 امتیاز



رده سنی 15-14 سال : 1- حمید کریمی از تهران با 57/6 امتیاز 2- علی شکول از آذربایجان شرقی با 14/6 امتیاز 3- رضا انگوتی از تهران با 60/5 امتیاز



رده سنی 13-12 سال : 1- سجاد جودکی از استان مرکزی با 46/5 امتیاز 2- یاشار آبی زاده از آذربایجان شرقی با 60/5 امتیاز 3- سجاد جودکی از تهران با 58/5 امتیاز



در رده سنی زیر 12 سال : 1- حسام صمدی از آذربایجان شرقی با 86/4 امتیاز 2- یزدان آروان از مرکزی با 60/4 امتیاز 3- سپهر کسانقی از آذربایجان شرقی با 38/5 امتیاز



رده سنی 9 و زیر 9 سال : 1- امیر حسین رحیمیان از آذربایجان شرقی با 24/6 امتیاز 2- شروین منطقی از استان مرکزی با 44/5 امتیاز 3- آرش محمدیان از آذربایجان شرقی با 78/5 امتیاز



این مسابقات از امروز طی 3 روز متوالی در مواد تخته فنر 3 متر ، سکو و شیرجه هماهنگ پیگیری می شود.