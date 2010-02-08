به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت نیرو، مجید نامجو در آیین راه اندازی نیروگاه 50 مگاواتی نوشهر، بهره برداری از این نیروگاه را از افتخارهای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: در حالی که ظرفیت تولید برق کشور پیش از انقلاب اسلامی حدود هفت هزار مگاوات این بود، این ظرفیت هم اکنون به 55 هزار مگاوات افزایش یافته است.

وزیر نیرو افزود: ظرفیت ایجاد شده در شبکه تولید برق کشور به اندازه ای است که می تواند تا پیک مصرف 40 هزار مگاوات را تحمل کند.

وی با بیان آنکه به برکت نظام جمهوری اسلامی هم اکنون 85 درصد از نیازهای کشور در بخش احداث نیروگاه و پست و شبکه انتقال برق در داخل تامین می شود، افزود: این در حالی است که سایر نیازها به دلیل عدم توجیه اقتصادی، از خارج تامین می شود.

وزیر نیرو در ادامه با اشاره به سواحل و جنگل های زیبای استان مازندران، گفت: ظرفیت های موجود در این استان باید با ایجاد زیرساخت های مناسب ازجمله نیروگاه های کوچک در اختیار مردم قرار گیرد.

نامجو، حفظ محیط زیست را در این استان بسیاری ضروری خواند و افزود: خوشبختانه در احداث نیروگاه 50 مگاواتی نوشهر مسایل زیست محیطی به طور کامل رعایت شده است.

وی همچنین از احداث هشت نیروگاه توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: این وزارتخانه با توجه به محدودیت های مالی، درصدد فعال تر کردن بخش خصوصی برای توسعه ظرفیت های تولید برق در کشور است و از احداث واحدهای نیروگاهی توسط این بخش حمایت می کند.

گفتنی است، نیروگاه 50 مگاواتی نوشهر دارای دو واحد 25 مگاواتی است و با 120 میلیارد ریال اعتبار در مساحتی به وسعت یک هکتار در شهرستان نوشهر احداث شده است. سوخت اصلی این نیروگاه گاز طبیعی و سوخت پشتیبان آن گازوییل است و با هدف تامین انرژِی مورد نیاز مشترکان غرب مازندران و بهبود ولتاژ این منطقه احداث شده است.