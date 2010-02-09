قفل شدن خیابانهای مرکزی قم با ترافیک دائمی/ قم پارکینگ ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، هسته مرکزی قم در ساعات کاری کاملا قفل است، در خیابانها وکوچههای شهر جای تکان خوردن نیست به حدی که انسان هر لحظه منتظر در اثر تراکم خودرو اتفاقی خاص روی دهد. روزانه بر تعداد خودروها در قم افزوده میشوند و ظاهرا از زیاد شدن خودرو که گریزی نیست لااقل باید زمینه گنجاندن آنها در خیابانهای شهر فراهم شود.
اتومبیلها بدون ضابطه تولید میشود و چه نا باورانه آدمها به آن عادت میکنند. انگار انسانها به فکر نیستند که باید جایی برای نفس کشیدن، راه رفتن و جایی برای باهم بودن داشته باشیم. پس فلسفه روز هوای پاک کجا معنی پیدا میکند، گویی گروهی فقط به فکر تولید خودروی بیشتر، خط تولید پر ظرفیتتر و رقابت تنگاتنگ شرکتهای خودرو سازی هستند اما باید کمی از بزرگ شدن بیرویه عصر ماشین الگو گرفت و به بزرگ شدن خیابانها هم کمک کرد.
عرض خیابانهای قم 10 متراست
فقط اجرای چند طرح ترافیکی و احداث چند میدانک، دردی را از خیابانهای شهر قم درمان نمیکند. اگر شهرکهای جدید هم احداث شود، باز همان عرض خیابانهای قم 10 متراست ، با این وضع چند سال دیگر با مشکلات بزرگتری در شهرک پردیسان دست و پنجه نرم خواهیم کرد.
باید طرحهای عریض شدن خیابانهای هسته مرکزی شهر، عقب نشینی ساختمانها در خیابانهای اصلی و کم عرض و طرح ترافیکی اطراف حرم و بازار هرچه زودتر اجرایی شود.
تعریض خیابانها هزینه بر است
رئیس شورای شهر قم نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: طرح تعریض خیابانها به دلیل اینکه هم هزینه بر است و هم وقتگیر، رد شده است و باید به فکر احداث مترو و مونوریل در قم بود.
سید محمد آتشزر در ادامه از عدم اختصاص بودجه مناسب جهت احداث قطار شهری در قم انتقاد کرد و خواستار پیگیری مسئولان در این رابطه شد.
اما آنچه مسلم است، قم تبدیل به یک کلان شهر شده است ولی هیچ چیز آن به کلانشهر شبیه نیست. اخیرا تعداد اندکی طرح زیرگذر و روگذر در حال احداث است؛ که آن هم معلوم نیست چه زمانی افتتاح شود.
قم پارکینگ طبقاتی ندارد
عدم وجود پارکینگ هم دردسری است که همه را کلافه کرده است. از 10 سال قبل زمزمه احداث یک پارکینگ طبقاتی بزرگ در قم به گوش میرسد، اما دریغ از احداث حتی یک طبقهاش!
این روزها نیاز به مترو در قم احساس میشود. اما این طرح نیز مشخص نیست کی به سرانجام میرسد؛ شاید آنقدر دیر که دیگر مترو کارآیی خود را از دست داده باشد و آن وقت باید به فکری برای احداث قطار هوایی بشود.
با انفجار جمعیت هم باید روز به روز در امر مسکن قانعتر شویم و به زندگی قوطی کبریتی در مسکن مهر نامهربان عادت کنیم. اما زندگی قوطی کبریتی فضای سبز میخواهد، محوطه اطراف ساختمان میخواهد، کوچههای 8 متری نمیخواهد.
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گزارش: الهام رحیمی
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