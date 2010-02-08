40 همایش و شب شعر در سیستان و بلوچستان برگزار شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، نورالله برشان پیش از ظهر دوشنبه در چهارمین جشنواره استانی شعر فجر استان با اعلام این خبر، به اهداف برگزاری این جشنواره اشاره کرد و گفت: هدف از برگزاری چنین جشنواره‌هایی معرفی شاعران جوان و پیشکسوت است که بتوانند خود را نشان دهند و این مهم با حضور و تشویق مسئولان فرهنگی به تکامل می‌رسد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، همچنین از عقل و احساس به عنوان دو بال انسانی نام برد و افزود: این دو مورد رشد و شکوفایی انسان را به وجود می آورد.

وی تأکید کرد: احساسات پاک انسان با معجونی مانند شعر، بهترین مضمون را به جامعه انتقال می دهد.

امام جمعه زاهدان نیز در این مراسم با اشاره به جاودانه بودن هنر در نزد پرورگار، اظهار داشت: همه چیز در عالم فناپذیر است و تنها خداوند جاودانه و مطلق باقی می ماند.

آیت الله عباسعلی سلیمانی همچنین با تأکید بر تحول ایجاد کردن شعر در جامعه، بیان کرد: شاعران و صاحبان هنر با اندیشیدن به تحولات هنری می توانند آثار ماندگاری را از خود به بگذارند.

در بخش استانی چهارمین جشنواره شعر فجر که با حضور شاعران جوان و پیشکسوت در محل تالار اشراق مجتمع فرهنگی هنری زاهدان برگزار شد، از 2 تن از شاعران پیشکسوت و 18 نفر دیگر از شاعران صاحب نام و مطرح استان سیستان و بلوچستان تجلیل شد.