تحصیل بیش از 2 میلیون دانشجو در رشته های علوم انسانی و فنی مهندسی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نادری منش در مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه صنعتی اصفهان، این دانشگاه را یکی از 10 دانشگاه برتر کشور عنوان کرد که در عرصه پرورش نیروی انسانی ماهر برای صنعت پیشتاز بوده است و گفت: چشم انداز ایران 1404، ایران دانش بنیان است که در محور آن استاد و دانشجو است و باید با تلاش خود به این هدف برسیم.

معاون آموزشی وزیر علوم دهه چهارم انقلاب را زمان پاسخگویی به مشکلات کشور دانست و گفت: انتظار داریم 10 دانشگاه برتر کشور با تولید مقالات و تحقیقات به این بخش پاسخ دهند.

وی افزود: باید 4 سال آینده را 4 سال افزایش سطح کیفی آموزش عالی بدانیم و استان اصفهان با داشتن دو دانشگاه نمونه صنعتی و اصفهان در خاک خود باید در این موضوع پیشتاز باشد.

به گزارش مهر، در انتهای این مراسم حکم انتصاب دکتر محمد اسماعیل همدانی گلشن به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان به وی ابلاغ شد.

پیش از وی دکتر غلامرضا قربانی ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان را بر عهده داشت که طی حکمی از سوی وزیر علوم به سمت ریاست موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی منصوب شد.