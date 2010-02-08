135 میلیارد تومان از بودجه های قانونی مترو پرداخت نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی امروز دوشنبه در مراسم بهره برداری رسمی از مسیر توسعه شمالی خط یک متروی تهران حدفاصل ایستگاه های قلهک تا قیطریه، که امروز با حضور شهردار تهران برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: از زمانی که محمدباقر قالیباف مسئولیت شهرداری تهران را بر عهده گرفت، امید تازه ای به سیستم ساخت و بهره برداری مترو داده شد و همه همکاران ما در مجموعه شرکت مترو بسیج شدند تا این آرزوی وی که ساخت 15 کیلومتر مترو در سال بود را محقق کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز امکان ساخت و بهره برداری بیش از 15 کیلومتر مترو در سال را داریم، به بحث ساخت و ساز در مترو اشاره کرد و گفت: خط 4 متروی تهران بر اساس قولی که داده شده بود از منتها الیه شرق تهران تا منتها الیه غرب ساخته شده و تعدادی از ایستگاه های آن نیز فعال شده و تا پایان سال تست سرد انجام و تا یک ماه بعد از سال جدید هم تست سردو گرم آن را تا توحید و نزدیک یادگار امام (ره) و تا اواسط سال آینده تا میدان آزادی انجام می دهیم.

به گفته هاشمی خط 2 مترو تهران هم به منتها الیه شرق تهران و خیابان دماوند رسید و تست گرم این خط تا ایستگاه جشنواره روز چهارشنبه انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت متروی تهران ادامه داد: خط 3 مترو نیز از آزادگان در جاده ساوه (جنوب غرب تهران) تا شهرک قائم و شهید محلاتی در شمال شرق شهر کاملا فعال شده است.

وی افزود: اگر بودجه ها به موقع تزریق شود می توانیم خط 3 را بر اساس زمان بندی که افتتاح اولین بخش آن به طول 6 کیلومتر در سال 90 پیش بینی شده، به انجام برسانیم.

هاشمی از خریداری 4 درستگاه تی بی ام خبر داد و گفت: تی بی ام اول در حال نصب در خط 7 است. دستگاه بعدی نیز به بندر عباس رسیده و باید ترخیص شود و در خط 3 فعال می شود. کارگمرکی تی بی ام دوم خط 7 هم به اتمام رسیده و آماده حمل به سمت تهران است. دستگاه چهارم هم که متعلق به خط 6 است تا 8 ماه دیگر در جنوب شرق تهران در زمینهای دولت آباد نصب می شود.

به گفته وی با هر دستگاه تی بی ام می‌توانیم در روز 15 متر حفاری کنیم به این ترتیب با 4 دستگاه روزانه 60 متر حفاری صورت می گیرد.

مدیرعامل شرکت متروی تهران در ادامه با بیان اینکه بیش از 20 هزار نفر به طور مستقیم و بیش از 60 هزار نفر نیز به طور غیر مستقیم درگیر ساخت مترو هستند، گفت: از سال 84 که قالیباف وارد شهرداری شد از ما سؤال کرد مشکل چیست ما گفتیم واگن نداریم و گفت مشکل برطرف می‌شود.

وی با اشاره به وجود 107 کیلومتر مترو با 62 ایستگاه گفت: امکان انجام 3 میلیون سفر وجود دارد مسافر زیادی داریم واگن نرسیده است بعد متهم می‌شویم چرا واگن نگرفته‌اید.

هاشمی با بیان اینکه کارخانه های واگن سازی تهران، اراک و زرند هر سه مشغول ساخت و مونتاژ واگن هستند، گفت: واگن 2 طبقه را به 55 درصد ساخت داخل و واگن یک طبقه را به 45 درصد ساخت داخل رسانده ایم.

وی گفت: بیش از 45 روز است که در گمرک بندرعباس محصولات مترو ترخیص نشده است. بودجه قانونی مترو 230 میلیارد تومان بوده است که تاکنون 165 میلیارد تومان پرداخت و هنوز 65 میلیارد تومان دیگر تأمین نشده است. تاکنون 4 میلیارد تومان به گمرک پرداخت شده و 29 میلیارد تومان بدهکار هستیم.

هاشمی به بودجه 48 میلیارد تومانی بخش بهره‌برداری مترو اشاره کرد و گفت: فقط 13 میلیارد تومان از آن بودجه آن هم برای اتوبوس و مترو پرداخت شده است.

به گفته وی از بودجه قانونی مترو تاکنون 135 میلیارد تومان پرداخت نشده است.

مدیرعامل شرکت متروی تهران ادامه داد: در مصاحبه با برخی خبرنگاران درباره مشکلاتمان حرف می‌زنیم اما برخی مواقع بدتر می‌شود و می‌گویند چرا حرف می‌زنید.

وی خاطرنشان کرد: بیش از 400 نفر در واگن سازی حقوق می‌گیرند که هم اکنون بیکارند. چرا که کالاها در بندرعباس مانده‌اند.

مدیرعامل شرکت متروی تهران یادآور شد: 15 تا 20 درصد قطارهای مترو در تعمیرگاه هستند که تلاش می‌شود تا اسفند ماه 10 تا 15 درصد از قطارهای تعمیرگاهی را وارد خطوط شوند تا مشکلی در این ماه پیش نیاید.



