یادمان شهدای زمین فوتبال چوار احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی بعد از ظهر دوشنبه در تجلیل از مقام شامخ شهداء در مزار مقدس این عزیزان در شهر صالح آباد گرد آمده بودند با تقدیر از حضور جامعه ورزش در این مراسم، گفت: در محل شهادت 15 تن از ورزشکاران استان در روز 23 بهمن 1365 در بخش چوار که در اثر بمباران هواپیماهای عراق به درجه رفیع شهادت رسیده اند یادمان مناسبی احداث شود .

بیش از هزار و 500 نفر از ورزشکاران هیئتهای همگانی و رزمی استان به همراه مدیران و مسئولین اداری اداره کل تربیت بدنی استان در یک حرکت نمادین مسیر 11 کیلومتری سه راه جنداله تا مزار شهدای صالح آباد ایلام را با پای پیاده طی کردند.