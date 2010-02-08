مصرف گاز در ادارات استان زنجان بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ابوالفضل سرایلو بعداز ظهر دوشنبه با اشاره به اهمیت حیاتی و اساسی مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور افزود: با توجه به اهمیت ارائه طرحها و اقدامات موثر در مقوله بهینه‌سازی مصرف در هر کشوری، می‌توان دولت و ارگان‌های وابسته و اداره‌کننده آن کشور را به عنوان ارگان‌هایی موثر در انجام این مهم عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به اهداف پیش‌ بینی شده در برنامه‌های توسعه پایدار، این امر به دلیل هماهنگی بیشتر ساختارهای مختلف آن با یکدیگر ابتدا باید در بدنه دولت پیگیری شود، افزود: در این راستا شرکت گاز استان زنجان به منظور بررسی چگونگی مصرف و رعایت الگوی مصرف بهینه گاز طبیعی در ادارات، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی شهر زنجان، اقدام به حضور کارشناسان خود در ادارات و ارگانهای دولتی کرده است.

سرایلو بیان کرد: کارشناسان این شرکت از اول دی ‌ماه در ادارات، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی شهر زنجان حضور می‌یابند تا در این بازدید مواردی همچون باز بودن درها، پنجره‌ها، دریچه کولر، راه‌بند کولر، رعایت دمای 18 تا 21 درجه اتاق و سایر موارد بررسی می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: کارشناسان این شرکت تاکنون استانداری زنجان، اداره کار و امور اجتماعی، شرکت مخابرات، دادگستری، دیوان محاسبات، اداره تعاون، سازمان بازرگانی، دادسرای انقلاب، صنایع و معادن، شرکت آب منطقه‌ای، شرکت آب و فاضلاب، سازمان همیاری‌های شهرداری، اداره کل ثبت احوال، شرکت برق منطقه‌ای و اداره جهاد کشاورزی را مورد بررسی قرار داده‌اند.

سرایلو ادامه داد: ساختمان توزیع برق، اداره کل آموزش و پرورش، اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 و 2، ثبت اسناد و املاک، اداره استاندارد، تربیت معلم، فرهنگسرای امام (ره)، دارالقرآن زنجان، خطوط لوله و مخابرات، علوم پایه، سازمان تامین اجتماعی، اداره شرکت شهرک‌های صنعتی، نوسازی مدرسه ‌های استان، اداره تامین اجتماعی، آزمایشگاه خاک جهاد کشاورزی، کمیته امداد، دامپزشکی، میراث فرهنگی، سازمان زندانها، سازمان مسکن و شهرسازی، و اداره امور اقتصاد و دارایی استان از دیگر ارگانهایی است که مورد بررسی قرار گرفته اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان ارائه الگوهای مناسب مصرف در بخش‌های مختلف دولت به شرط درست و منطقی اجرا شدن آنها را موتور محرکی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کل جامعه عنوان کرد و گفت: با انجام این طرح و ارسال نتایج به دست آمده به ستاد اصلاح الگوی مصرف استانداری در نهادینه کردن مصرف بهینه انرژی بیش از پیش گام برمی‌داریم.