دوچرخه سوار جمهوری آذربایجان قهرمان تور بین المللی کرمان شد

مدیر اجرایی تور بین المللی کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در پایان مرحله سوم تور بین المللی دوچرخه سواری کرمان در رشته استقامت جاده به طول 140 کیلومتر "الکساندر سرودگویچ" از جمهوری آذربایجان اول، "جمال کوچراوی" از ترکیه دوم و "حسن ملکی" از تیم آساگ دوچرخ ایران سوم شد.

حسین اسلامی خاطر نشان کرد: در مجموع تیمی تیم دانشگاه آزاد اسلامی اول تیم آساگ دوچرخ دوم و تیم قزاقستان سوم است.

وی عنوان کرد: در مجموع امتیازی نیز در ادامه تور کرمان "عباس سعیدی" پیراهن طلایی مسابقات را به تن خواهد کرد.

