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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۲۲

دوچرخه سوار جمهوری آذربایجان قهرمان تور بین المللی کرمان شد

دوچرخه سوار جمهوری آذربایجان قهرمان تور بین المللی کرمان شد

کرمان - خبرگزاری مهر: دوچرخه سوار جمهوری آذربایجان قهرمان رشته استقامت جاده در پایان مرحله سوم تور بین المللی دوچرخه سواری کرمان شد.

مدیر اجرایی تور بین المللی کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در پایان مرحله سوم تور بین المللی دوچرخه سواری کرمان در رشته استقامت جاده به طول 140 کیلومتر "الکساندر سرودگویچ" از جمهوری آذربایجان اول، "جمال کوچراوی" از ترکیه دوم و "حسن ملکی" از تیم آساگ دوچرخ ایران سوم شد.

حسین اسلامی خاطر نشان کرد: در مجموع تیمی تیم دانشگاه آزاد اسلامی اول تیم آساگ دوچرخ دوم و تیم قزاقستان سوم است.

وی عنوان کرد: در مجموع امتیازی نیز در ادامه تور کرمان "عباس سعیدی" پیراهن طلایی مسابقات را به تن خواهد کرد.

کد مطلب 1032413

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