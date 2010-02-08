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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۲۴

237 خودرو فرسوده از سطح خیابانهای کرج جمع آوری شد

237 خودرو فرسوده از سطح خیابانهای کرج جمع آوری شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیر کنترل نظارت شهرداری کرج گفت: 237 دستگاه خودرو فرسوده از سطح مناطق دهگانه شهرداری کرج جمع آوری و به پارکینگ حلقه دره انتقال یافت.

حسین عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کنترل و نظارت شهرداری کرج در راستای وظائف ذاتی خود در جهت مقابله با سد معبر و همچنین پاکسازی معابر و خیابانها از خودروهای فرسوده و رهاشده  را اجرا می کند.

وی افزود: طرح ضربتی جمع آوری این خودروها از ابتدای نیمه دوم سا لجاری آغاز و تا کنون در این جهت 237 دستگاه خودرو فرسوده از سطح مناطق دهگانه شهرداری کرج جمع آوری و به پارکینگ حلقه دره انتقال یافته است.

مدیرکنترل و نظارت شهرداری کرج در این خصوص گفت: این طرح که با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی انجام می شود بصورت مداوم ادامه خواهد داشت.

عطایی از شهروندان خواست در صورت مشاهده این ‌چنین مواردی اعم از خودروهای فرسوده، وانت بارهای مزاحم و سد معبر مراتب را به واحدهای کنترل و نظارت شهرداری کرج و یا با پیام کوتاه کنترل و نظارت شهرداری کرج به شماره 1000033 اطلاع دهند.

کد مطلب 1032414

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