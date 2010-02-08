سلاح سرد عامل 80 درصد نزاعهای منجر به قتل در کرمان است

سردار محمد اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای طرحهای تامین امنیت مطلوب در استان، پلیس 180 قبضه سلاح سرد را از سطح را در کرمان جمع آوری کرد.

وی گفت: آمارها نشان می دهد در 80 درصد نزاعهای منجر به قتل از سلاح سرد استفاده شده است که زندگی خانواده مقتول و قاتل فقط به خاطر استفاده از یک تیغه کشنده به تباهی منجر شده است.

رئیس پلیس کرمان افزود: در همین راستا خانواده ها و والدین باید نظارت کافی بر عملکرد فرزندانشان داشته باشند و باید با رفتار صحیح خود الگوی مناسبی برای فرزندان باشند.

وی تاکید کرد: پلیس در صورت روئیت هر گونه سلاح سرد حمل کننده آن را به عنوان تهدید کننده امنیت جامعه دستگیر خواهد کرد.

سردار اسحاقی گفت: در زمینه برخورد با فروشندگان سلاحهای سرد خلا قانونی وجود دارد و باید در این زمینه قوانین محکمی در نظر گرفته شود.



