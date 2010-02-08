۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۲۴

کمبود پارکینگهای عمومی در کرج از بزرگترین مشکلات شهر است

استان تهران - خبرگزاری مهر: شهردار کرج گفت: متاسفانه یکی از معضلات اساسی در شهر کرج فقدان پارکینگهای عمومی در سطح شهر است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید علی آقازاده ظهر دوشنبه در بازدید از پروژه های شهرداری منطقه هفت با پیگیری موضوع قرارداد شرکت سهلان دستوراتی را نیز درخصوص تسهیل در امر اجرایی طراحی داخلی و سرعت بخشیدن به آن صادر کرد.

در ادامه شهردار کرج ضمن بازدید از ساختمان اداری شهرداری منطقه هفت از خیابان جدیدالاحداث در ضلع شمالی ساختمان اداری و همچنین پارکینگ احداثی در جنب این خیابان نیز بازدید کرد.

آقازاده درخصوص لزوم احداث پارکینگ در مناطق مختلف کرج گفت: متاسفانه یکی از معضلات اساسی در شهر کرج فقدان پارکینگ های عمومی در سطح شهر است و این امر تاثیر منفی در امر ترافیک و روان بودن آن دارد بنابراین ساخت پارکینگهای عمومی باید در اولویت قرارگیرد.

وی در همین خصوص خاطرنشان کرد: خوشبختانه پس از احداث پارکینگ پارک سوار آزادگان، پارکینگ احداثی در ضلع شمال ساختمان اداری و آغاز مراحل ساخت پارکینگ طبقاتی در خیابان اصلی رجایی شهر این نیاز در منطقه هفت مرتفع خواهد شد.

همچنین شهردار طی بازدیدی، از پروژه های متمرکز شهرداری منطقه هفت ازنزدیک شاهد پیشرفت فیزیکی پروژ ه ها به نسبت هفته گذشته بود.

هفت پروژه متمرکز شهرداری منطقه هفت تا پایان سال جاری به  بهره برداری خواهند رسید.

 

