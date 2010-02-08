ماهنامه "رواق هنر و اندیشه" به شماره 41 رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در این ماهنامه که به صاحب امتیازی مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما به چاپ میرسد مقالات متنوعی در زمینه هنر و اندیشه به چشم میخورد که از آن جمله میتوان به "پژوهش در افقهای نو"، "مهدویت در رسانه ملی"، "به سوی نظریه فرهنگی ایدئولوژی سیاسی و رسانههای جمعی در دنیای مسلمانان"، "کاغذ، چاپ و لوح فشرده: ظهور فرهنگ اسلام"، "نظم نوین جهانی و بومشناسی فرهنگی" و "بازار و اسلامگرایی" اشاره کرد.
وحید حیاتی، نغمه خلیل بیگی، سید پاشا، مقداد مهرابی، ضیاءالدین سردار، افشین خاکباز، دکتر سید حمید مولانا، حسین شیخالاسلامی، غلام خیابانی، داوود حیدری، دکتر امیر مسعود شهرامنیا و سید حمیدرضا قادری از نویسندگان و مترجمانی هستند که با این شماره ماهنامه "رواق هنر و اندیشه" همکاری کردهاند.
در بخش "حق قدرت" از مقاله "به سوی نظریه فرهنگی ایدئولوژی سیاسی و رسانههای جمعی در دنیای مسلمانان" میخوانیم: قرآن قدرت و اختیارات و مولفههای آن را مستقیماً در اختیار مردم قرار میدهد و از این طریق ضربه سنگینی به همه ساختارها، سلسه مراتب و ادعاهای سلطهجویانه و میراثی قدرت میزند. قرآن خواندن –و به تلویح نوشتن- را نه تنها حق بنیادین بشری اعلام میکند بلکه یک وظیفه اساسی و جهانی بشری میداند و از این طریق انحصارگرایی طبقه مرفه و نخبگان بر دانش، خواندن، نوشتن، بیان و بنابراین قدرت را میشکند.
شماره 41 ماهنامه "رواق هنر و اندیشه" در 132 صفحه و به قیمت 1800 تومان منتشر شدهاست.
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