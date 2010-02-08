نمایشگاه کتاب "انقلاب" در خرم آباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، معاون فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در حاشیه این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: هدف از برپایی این نمایشگاه، ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و انتقال دستاوردهای انقلاب به نسل جوان است.

امین کمالوندی ادامه داد: در این نمایشگاه کتاب بیش از 6 هزار نسخه کتاب با موضوعات انقلاب، تاریخ و جنگ تحمیلی عرضه شده است.

وی یادآور شد: نمایشگاه یاد شده با همکاری کانون فرهنگی مذهبی بقیه الله اعظم مسجد الاقصی برپا شده است.

کمالوندی با اشاره به تخفیف استثنایی 20 تا 50 درصدی در این نمایشگاه، خاطر نشان کرد: این نمایشگاه با همکاری 27 ناشر با بیش از صد عنوان کتاب در روزهای دهه فجر صبح و عصر در محل مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد پذیرای علاقمندان به کتاب و کتابخوانی می باشد.